Подчеркните цельные словосочетания как члены предложения. Когда Николай с женой пришли отыскивать Пьера, он был в детской (Л. Толстой). Новый жилец оказался человеком непоседливым (Шолохов). Уже более трех часов протекло с тех...

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Подчеркните цельные словосочетания как члены предложения. Когда Николай с женой пришли отыскивать Пьера, он был в детской (Л. Толстой). Новый жилец оказался человеком непоседливым (Шолохов). Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам (И. Тургенев). С раннего детства его память была полна разных волшебных историй (Паустовский).

Автор: Гость