Подчеркните цельные словосочетания как члены предложения. Когда Николай с женой пришли отыскивать Пьера, он был в детской (Л. Толстой). Новый жилец оказался человеком непоседливым (Шолохов). Уже более трех часов протекло с тех...

Русский язык
Подчеркните цельные словосочетания как члены предложения. Когда Николай с женой пришли отыскивать Пьера, он был в детской (Л. Толстой). Новый жилец оказался человеком непоседливым (Шолохов). Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам (И. Тургенев). С раннего детства его память была полна разных волшебных историй (Паустовский).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Николай с женой  (подлеж.) пришли отыскивать Пьера, он был в детской .  Новый жилец оказался человеком непоседливым . (дополн.) Уже более трех часов (обстоят.) протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам.   С раннего детства (обстоят.) его память была полна разных волшебных историй 
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