Определите источник и приемника а также характер односторонний двусторонний: школьник читает текст в учебнике бабушка читает письмо мальчик просыпается от звонка будильника разговаривают подруги Таня и Лена учитель объясня...
Информатика
Определите источник и приемника а также характер односторонний двусторонний: школьник читает текст в учебнике бабушка читает письмо мальчик просыпается от звонка будильника разговаривают подруги Таня и Лена учитель объясняет новый материал классу регулировщик управляет потоками машин и пешеходов человек читает объявление в газете завуч вывешивает листочек с изменениями в расписании уроков диспетчер сообщает что автобусный рейс отменяется вывешен знак запрещающий проезд по улице мальчик получил пригласительный билет на елку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. односторонний, приемник-школьник, источник-учебник 2.одностор., приемник-бабушка, источник-письмо 3.одност., приемник-мальчик, источник-будильник 4.двустор., приемники и источники обе подруги 5.двустор. источник-регулировщик, приемник-потоки машин и пешеходов 6. одност., приемник-человек, источник-газета 7.одност., лист с изменениями-источник, ученики-премник 8.одностор. диспетчер-источник, пассажиры приемник 9. одност., знак-источник, человек-приемник 10. одност., мальчик-приемник, билет-источник
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