Определите источник и приемника а также характер односторонний двусторонний: школьник читает текст в учебнике бабушка читает письмо мальчик просыпается от звонка будильника разговаривают подруги Таня и Лена учитель объясня...

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Определите источник и приемника а также характер односторонний двусторонний: школьник читает текст в учебнике бабушка читает письмо мальчик просыпается от звонка будильника разговаривают подруги Таня и Лена учитель объясняет новый материал классу регулировщик управляет потоками машин и пешеходов человек читает объявление в газете завуч вывешивает листочек с изменениями в расписании уроков диспетчер сообщает что автобусный рейс отменяется вывешен знак запрещающий проезд по улице мальчик получил пригласительный билет на елку

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