Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второго на 378 см,а второй корпус выше первого на 162см. На сколько сантиметров первый корпус ниже третьего?

Математика

Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второго на 378 см,а второй корпус выше первого на 162см. На сколько сантиметров первый корпус ниже третьего?

Автор: Гость