Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второго на 378 см,а второй корпус выше первого на 162см. На сколько сантиметров первый корпус ниже третьего?
Математика
Новый дом состоит из трёх корпусов.Третий корпус выше второго на 378 см,а второй корпус выше первого на 162см. На сколько сантиметров первый корпус ниже третьего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378+162=540 первый корпус ниже третьего
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