СЛОЖНЫЕ ОРГАНИЗМЫ СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВОДОРОСЛИ И ГРИБА,КАКИЕ В ТУНДРЕ???

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СЛОЖНЫЕ ОРГАНИЗМЫ СОСТОЯЩИЕ ИЗ ВОДОРОСЛИ И ГРИБА,КАКИЕ В ТУНДРЕ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. карликовая береза 2. полярная камнеломка 3.полярная ива 4,мох кукушкин лен 5,подберезовик 6,полярный мак 7,колокольчик 8,водоросли 9, морошка 10,пушица 11,ягель 12,брусника 13,лютик 14,клюква 15,подосиновик 16,лишайники
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