Что надо вставить в предложение по английскому языку is или are? (Is there a pantry in the house? -Yes , there... )
Английский язык
Что надо вставить в предложение по английскому языку is или are? (Is there a pantry in the house? -Yes , there... )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, there is Если видишь в вопросе is, то ты должен его использовать в ответе, также и со словом are
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