Помогите пожалуйста по беологий написать 20 воденых птиц

Биология
Помогите пожалуйста по беологий написать 20 воденых птиц
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Автор: Гость
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Гость:
Утка,лебедь,гусь,чайка,пингвины,гагары,бакланы,пеликаны,крачки,чернели,
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