Выполните действие и ответ выразите в квадратных метрах:243 дм²+271 дм²+288 дм².Даю 30 б??ллов!

Математика
Выполните действие и ответ выразите в квадратных метрах:243 дм²+271 дм²+288 дм².Даю 30 б??ллов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
243 дм2+271 дм2+288дм2=802дм2 так как 1м2=100 дм2, то: 802 дм2= 8,02 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите мне пожалуйста составить монолог на тему "The English Language" a) Why a lot of peple all over the world learn English b) Why you want to ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста упражнение 128
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста по беологий написать 20 воденых птиц
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста) Світлі картини життя Чіпки? роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні"
Ответить
Английский язык
Что надо вставить в предложение по английскому языку is или are? (Is there a pantry in the house? -Yes , there... )
Ответить