Выполните действие и ответ выразите в квадратных метрах:243 дм²+271 дм²+288 дм².Даю 30 б??ллов!
Математика
Выполните действие и ответ выразите в квадратных метрах:243 дм²+271 дм²+288 дм².Даю 30 б??ллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
243 дм2+271 дм2+288дм2=802дм2 так как 1м2=100 дм2, то: 802 дм2= 8,02 м2
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