1 :2 7/9=x + 4 2/5x решить уравнение
Математика
1 :2 7/9=x + 4 2/5x решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:2 7/9=х+4 2/5х 1:25/9=5 2/5х 9/25=27/5х х=9/25:27/5 х=1/15 Проверка: 1:2 7/9=1/15+4 2/5*1/15 9/25=1/15+22/5*1/15 9/25=1/15+22/75 9/25=5/75+22/75 9/25=27/75 9/25=9/25
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