Начертите угол ABC, равный 106.Лучом BD разделите этот угол на два угла так, чтобы lt;ABD=34.Вычислите величину угла DBC.помогите мрочно с чертежом плиз.
Математика
Начертите угол ABC, равный 106.Лучом BD разделите этот угол на два угла так, чтобы lt;ABD=34.Вычислите величину угла DBC.помогите мрочно с чертежом плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе дан угол в 106. нарисуй тупой угол (в интернете набери если не знаешь что такое тупо угол). назови его АВС так что бы В было по центру. от В нарисуй луч (линия имеющая начало но не имеющее конца). у тебя получится угол АВД который будет меньше угла ДВС. АВД=34. значит 106-34=72
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