Мысленное установление сходства или различия объектов по существенным признакам -это
Информатика
Мысленное установление сходства или различия объектов по существенным признакам -это
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