Основания трапеции равны 7 и 49, одна из боковых сторон равна 18 , а косинус угла межд?? ней и одним из оснований равен Найдите площадь трапеции.

Геометрия

Основания трапеции равны 7 и 49, одна из боковых сторон равна 18 , а косинус угла межд?? ней и одним из оснований равен Найдите площадь трапеции.

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