Основания трапеции равны 7 и 49, одна из боковых сторон равна 18 , а косинус угла межд?? ней и одним из оснований равен Найдите площадь трапеции.
Геометрия
Основания трапеции равны 7 и 49, одна из боковых сторон равна 18 , а косинус угла межд?? ней и одним из оснований равен Найдите площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача номер 33 полное решение твоей задачи с рисунком http://school.umk-spo.biz/gia/forum/trapc/pltrp_6 Отметь как лучший пожалуйста
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