Функция задана формулой y=x-4 заполните таблицу и постройки график этой функции

Алгебра
Функция задана формулой y=x-4 заполните таблицу и постройки график этой функции
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Гость:
График и таблица на фото.
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