Скільки ядро атомів містить відповідно протонів і нейтронів
Химия
Скільки ядро атомів містить відповідно протонів і нейтронів
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Протонів 1, нейтронів 1
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