Как читаются эти слова Английском языке 3би которые те слова
Английский язык
Как читаются эти слова Английском языке 3би которые те слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. там итак транскрипция есть, напишу по-русски: амчейр, бэз, бэд, буккейс, кап(э)т, кофи тэйбл, кукер, фридж, миррэ, пэйнтинг, синк, софа, тэйбл, телевижн, тойлит, водроб, вошбэзин, виндоу, хау мэни?, рили?
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