Скиньте чертёж прямоугольника с высотами!!!
Геометрия
Скиньте чертёж прямоугольника с высотами!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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