Скиньте чертёж прямоугольника с высотами!!!

Геометрия
Скиньте чертёж прямоугольника с высотами!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основания трапеции равны 7 и 49, одна из боковых сторон равна 18 , а косинус угла межд?? ней и одним из оснований равен Найдите площадь трапеции.
Ответить
Химия
Какая масса карбоната натрия содержится в растворе объемом 250 мл, для которого молярная концентрация эквивалента составляет 0,2 моль/л
Ответить
Русский язык
Как я понимаю,в чем состоит трагедия "ромео и джульетта" помогите написать сочинение
Ответить
Английский язык
Как читаются эти слова Английском языке 3би которые те слова
Ответить
Математика
Решите плиз: уменьшить: 2348 кг на 48%
Ответить