Длина сторон прямоугольника равна 5 дм и а см.Запишите выражение,с помощью которого можно вычислить его периметр.

Математика

Длина сторон прямоугольника равна 5 дм и а см.Запишите выражение,с помощью которого можно вычислить его периметр.

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