Длина сторон прямоугольника равна 5 дм и а см.Запишите выражение,с помощью которого можно вычислить его периметр.
Математика
Длина сторон прямоугольника равна 5 дм и а см.Запишите выражение,с помощью которого можно вычислить его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5дм=50см Р=(50+а)*2 или Р=50+50+а+а
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