Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .

Литература
Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор пользуется стихотворным приёмом при рассказе про кота и ребёнка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Получится ли это как то сложить? 1/2 корень из х + 2/ 3 кубический корень из х^2+ 1/2 корень из 2
Ответить
Қазақ тiлi
Аріптердін орнын ауысып сөз қурау !
Ответить
Русский язык
Народ! Спасите! Значение фразеологизмов в рыбьем супе, на рыбьем меху
Ответить
Английский язык
переводите-Every afternoon children went to play in the Giant's garden.It was a large lovely garden,with soft green grass, beautiful flowers and tr...
Ответить
Английский язык
Помогите плиз напичшите о 3-ёх клуба куда я хотел бы пойти на английском языке ну и??и вот это заданте на англиском языке N5 Даю 20 баллов
Ответить