Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .
Литература
Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор пользуется стихотворным приёмом при рассказе про кота и ребёнка.
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