Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .

Литература

Начинайте со 2 картинки.... у кота ли у кота... напишите пожалуйста по тексту номер 1.2 . на 1 картинке изображен номер 1.2 .

Автор: Гость