Начните составление синхронистической таблицы события XIII-XV веков в малой азии и на балканах

История
Начните составление синхронистической таблицы события XIII-XV веков в малой азии и на балканах
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Гость:
В 1204 году православная Византия погибла под ударами западных единоверцев-католиков, которые выступили в поход, чтобы вернуть христианские святыни на Востоке. На ее территории возникли государства крестоносцев, самым значительным из которых была Латинская империя с центром в Константинополе. В этих государствах установились порядки, господствовавшие в Западной Европе.Крестьяне оказались во власти новых хозяев – западноевропейских феодалов. Разоренные рыцарями города пришли в упадок. Крестоносцы передали контроль над торговлей, приносившей большую прибыль, своим союзникам – венецианцам. Греческие купцы больше не могли торговать со странами Востока. Православное духовенство подвергалось преследованиям, а константинопольская церковь была подчинена римскому папе. Казалось, весь христианский мир оказался во власти Рима.Вспомните, какие государства существовали на территории Балканского полуострова в Х – XII веках.Однако ромеи не сдались. После падения Константинополя патриарх, родственники императора, многие знатные люди бежали на восток, в город Никею в Малой Азии. Здесь возникла Никейская империя, которая постепенно расширяла свои границы, оттесняя крестоносцев. Враждебность со стороны покоренного населения, неудачи в войнах с соседями, внутренние раздоры подорвали силы западноевропейских рыцарей. В 1261 году полководец никейского императора стремительным ударом захватил Константинополь, опрометчиво покинутый войском крестоносцев и венецианским флотом. В разграбленном завоевателями соборе св. Софии состоялась коронация нового византийского императора – Михаила VIII Палеолога. Так была восстановлена Византийская империя.

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