Итоги семилетней войны!!! какая страна выиграла???

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Семилетняя война — всеевропейская война между Пруссией и Англией с одной стороны и коалицией Франции, Австрии, Польши, Швеции, России, Испании с другой. Завершилась Парижским мирным договором и Губертсбургским мирным договором. Продолжалась с 1756 года по 1763-й. Сражения войны проходили как на суше — в Европе, Индии и Северной Америке, так и в океанах: Атлантическом и Индийском.