Итоги семилетней войны!!! какая страна выиграла???
История
Итоги семилетней войны!!! какая страна выиграла???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семилетняя война — всеевропейская война между Пруссией и Англией с одной стороны и коалицией Франции, Австрии, Польши, Швеции, России, Испании с другой. Завершилась Парижским мирным договором и Губертсбургским мирным договором. Продолжалась с 1756 года по 1763-й. Сражения войны проходили как на суше — в Европе, Индии и Северной Америке, так и в океанах: Атлантическом и Индийском.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вага серця дорівнює 1/200 частині ваги тіла, однак на живлення серця витрачається 1/20 частина всіх енергетичних ресурсів. Чим пояснюються такі вит...
Русский язык
Математика
Ирина,Марина,Евгения ходят на занятия по английскому языку. Ирина ходит один раз в три дня, Марина - один раз в 4 дня, а Евгения - раз в пять дней....
Обществознание