Ирина,Марина,Евгения ходят на занятия по английскому языку. Ирина ходит один раз в три дня, Марина - один раз в 4 дня, а Евгения - раз в пять дней. Девочки встретились на занятиях во вторник. 1. Через сколько дней они встретя...

Математика

Ирина,Марина,Евгения ходят на занятия по английскому языку. Ирина ходит один раз в три дня, Марина - один раз в 4 дня, а Евгения - раз в пять дней. Девочки встретились на занятиях во вторник. 1. Через сколько дней они встретятся в следующий раз? 2. В какой день недели произойдёт их следующая встреча? 3. Через сколько дней встретятся Марина и Евгения? 4. В какой день недели встретятся Ирина и Марина?

Автор: Гость