Ирина,Марина,Евгения ходят на занятия по английскому языку. Ирина ходит один раз в три дня, Марина - один раз в 4 дня, а Евгения - раз в пять дней. Девочки встретились на занятиях во вторник. 1. Через сколько дней они встретя...

Математика
Ирина,Марина,Евгения ходят на занятия по английскому языку. Ирина ходит один раз в три дня, Марина - один раз в 4 дня, а Евгения - раз в пять дней. Девочки встретились на занятиях во вторник. 1. Через сколько дней они встретятся в следующий раз? 2. В какой день недели произойдёт их следующая встреча? 3. Через сколько дней встретятся Марина и Евгения? 4. В какой день недели встретятся Ирина и Марина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(3,4,5)=3*4*5=60 НОК(4,5)=20 НОК(3,4)=12 1.Через 60 дней 2.В пятницу 3.Через 20 дней 4.В субботу
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