Найдите делимое,если делитель 16,неполное частное 5 и остаток 13.
Математика
Найдите делимое,если делитель 16,неполное частное 5 и остаток 13.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко . 16×5+13=93.
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