В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?
Математика
В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/4*100=300 человек
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