В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?

Математика

В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?

Автор: Гость