Твір на тему "За що я ціную дружбу"
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Твір на тему "За що я ціную дружбу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это тема очень важная за что я циню дружбу.дружбу надо ценить а зачем потомучто если ты попал в беду друзья всегда будут рядом.или же если тебе скучно можешь повеселиться с друзьямм ток не делать не чего плохого.надо очень цинить дружбу помни это навсегда!
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