Твір на тему "За що я ціную дружбу"

Гость: Гость:

Это тема очень важная за что я циню дружбу.дружбу надо ценить а зачем потомучто если ты попал в беду друзья всегда будут рядом.или же если тебе скучно можешь повеселиться с друзьямм ток не делать не чего плохого.надо очень цинить дружбу помни это навсегда!