Один из углов параллелограмма больше другого на 50 градусов.К чему равен углы пара??лелограмма?
Математика
Один из углов параллелограмма больше другого на 50 градусов.К чему равен углы пара??лелограмма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один угол x , тогда другой x+50 x+x+50=180 2x=130 x=65 Получается 65, 65, 115, 115.
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