Как кароткий перезказать по литературе паступления в гимназия глава из повести "Детство Тёмы"

Литература
Как кароткий перезказать по литературе паступления в гимназия глава из повести "Детство Тёмы"
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Автор: Гость
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Гость:
Прости, но за тебя пересказ рассказать я не смогу...     
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