Площадь квадрата равна 36см в квадрате.чему равна длина стороны?

Математика
Площадь квадрата равна 36см в квадрате.чему равна длина стороны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина будет равна 6 сантиметрам
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