Мотоциклист движется равноускоренно по прямомому участку шоссе со средней скоро??тью 90 м.с. начальная скорость движения равна нулю чему равна мнгновенная скорость мотоциклиста в конце участка шоссе
Физика
Мотоциклист движется равноускоренно по прямомому участку шоссе со средней скоро??тью 90 м.с. начальная скорость движения равна нулю чему равна мнгновенная скорость мотоциклиста в конце участка шоссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в файле.............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек, что составила 4 % всех участников. Сколько всего было участников?
Українська мова
История
Математика
Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів. За скільки рейсів один автобус перевезе 135 пасажірів, якщо за 1 рейс автобуси перевозять однакову...
Литература