Мотоциклист движется равноускоренно по прямомому участку шоссе со средней скоро??тью 90 м.с. начальная скорость движения равна нулю чему равна мнгновенная скорость мотоциклиста в конце участка шоссе

Физика

Мотоциклист движется равноускоренно по прямомому участку шоссе со средней скоро??тью 90 м.с. начальная скорость движения равна нулю чему равна мнгновенная скорость мотоциклиста в конце участка шоссе

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