Найдите точку пересечения графиков линейной функций у=2х-3 и у=7-3х

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Для начала находим пересечение по оси Х, для этого необходимо прировнять уравнения графиков: 2х-3=7-3х, х=2, для того, что бы найти пересечение по оси У подставляем найденный х в любой из уравнений графиков: например у=2х-3, у= 1 => Искомая точка (2;1)