Вага серця дорівнює 1/200 частині ваги тіла, однак на живлення серця витрачається 1/20 частина всіх енергетичних ресурсів. Чим пояснюються такі витрати енергії?

Биология
Вага серця дорівнює 1/200 частині ваги тіла, однак на живлення серця витрачається 1/20 частина всіх енергетичних ресурсів. Чим пояснюються такі витрати енергії?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серце хоч і мало важить, але витрати пояснюються тим, що воно безперебійно перекачує близько 5 літрів крові у дорослої людини і близько 3 у дитини. Якщо відбувається перебій (зупинка серця), людина помирає. От і все!
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