Надо 5 пословиц с глаголами на -ТСЯ

Русский язык
Надо 5 пословиц с глаголами на -ТСЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамоте учится всегда пригодиться. Глаза боятся, а руки делают. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Как шьется, так и носится. Взрослая девушка жениха не боится.
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