Надо 5 пословиц с глаголами на -ТСЯ
Русский язык
Надо 5 пословиц с глаголами на -ТСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамоте учится всегда пригодиться. Глаза боятся, а руки делают. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Как шьется, так и носится. Взрослая девушка жениха не боится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
1 Cuckoos (not build) nests. They (use) the nests of other birds. 2 You can't see Tom now: he (have) a bath. 3 He usually (drink) coffee but to...
Математика
Физика