Этимологический значение слова "работа"

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В старославянском языке слово "работать" появилось из индоевропейского языка, корень которого "orbhos" означал "барщина, работа на кого-либо". В принципе, изначально такое же значение слово имело и в древнерусском, старославянском языках - "неволя, рабство". Постпенно значение слова трансформировалось в "работать на кого-то". Стоит заметить, кстати, что до революции в слове "рабочий" корнем считался "раб", а корень "рабоч" появился уже в советское время. Со временем слова "работа" и "работать" приобрели современное значение - труд и трудиться, а не обязательно на кого-либо.