Дополните утверждение. Чем меньше территория,тем величина искажения _____.

География
Дополните утверждение. Чем меньше территория,тем величина искажения _____.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировых карт и карт полушарий больше.
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