В пяти автобусах можно разместить x человек.Сколько человек можно разместить в во??ьми таких автобусах?
Математика
В пяти автобусах можно разместить x человек.Сколько человек можно разместить в во??ьми таких автобусах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном автобусе можно разместить x/5 человек. Значит в восьми автобусах можно разместить 8*x/5=1,6х человек.
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