Гроздь рябины род падеж
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Гроздь рябины род падеж
Ответ(ы) на вопрос:
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Гроздь (чего?) рябины - Родительный падеж , рябина (чья?) - женский род Гроздь (что?) Именительный падеж, гроздь (чья) - женский род
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