Решите уравнение и график -3x+2y-6=0
Математика
Решите уравнение и график -3x+2y-6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+2у=6 х=-2 у=3 может правильно может нет решила как смогла)
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