Что такое балбалы история 7 класс
История
Что такое балбалы история 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балба́л — тип каменной бабы; небольшой, иногда обработанный каменный столб. На Алтае и в Туве относятся к II веку до н. э.—VIII веку н. э.; в Центральной Азии к VI—IX вв. Балбалы обычно устанавливались цепочкой у курганного надгробия вКазахстане, Тыве, Монголии. В Тюркском каганате балбалы устанавливались перед каменным изваянием с изображением лица человека. Удачи!
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