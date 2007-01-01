Выразить единицу использовав все десять цифр и знаки математических действий (бе?? скобок)?

Гость: Гость:

Единицу можно представить в виде суммы двух частных: 148 : 296 + 35 : 70 = 1.Также единица может быть обозначена следующим выражением: 234 5679-8-1 = 1, так как любое число в нулевой степени равно единице.Наконец, в следующей записи единица выражена всеми десятью цифрами безо всяких знаков математических действий: 123 456 7890 = 1.