Выразить единицу использовав все десять цифр и знаки математических действий (бе?? скобок)?
Алгебра
Выразить единицу использовав все десять цифр и знаки математических действий (бе?? скобок)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единицу можно представить в виде суммы двух частных: 148 : 296 + 35 : 70 = 1.Также единица может быть обозначена следующим выражением: 234 5679-8-1 = 1, так как любое число в нулевой степени равно единице.Наконец, в следующей записи единица выражена всеми десятью цифрами безо всяких знаков математических действий: 123 456 7890 = 1.
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