Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Как вы понимаете это высказывание. Приведите аргументы из текста.
Литература
Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Как вы понимаете это высказывание. Приведите аргументы из текста.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ в продолжении цитаты: Как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
Математика
Русский язык
В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Большая компания нап??лнила тарелки и сдвинула два столика рядом с нами, с тем чтобы ...
Математика