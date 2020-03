Надо написать 10 любых займствованных слов(не неологизмы!)

Гость: Гость:

Демпинг — «снижение, уменьшение», от англ. damping, одно из значений которого «глушение, торможение» («Завоевание мебельного рынка основатель шведской компании ИКЕА начал с того, что на языке бизнеса называется демпингом», АИФ); роуминг — «распространение; возможность широкого использования», от англ. to roam «странствовать, скитаться» («Роуминг по всему миру»,- из рекламы мобильных телефонов по ТВ ). Прочно вошли в русский язык некоторые политические термины английского происхождения, например, спикер — председатель парламента, от англ. speaker — «оратор», а также «председатель палаты общин в Англии и палаты представителей в США»; инаугурация — «церемония вступления в должность президента страны», от англ. inauguration «вступление в должность»; рейтинг — «оценка», от англ. rating «оценка, отнесение к тому или иному классу, разряду». В связи с широким распространением компьютеров вошли в русский язык слова — термины, связанные с компьютерной техникой, например: сайт – от англ. site «местоположение, местонахождение» ; файл — от англ. file «регистратор; досье, дело; подача какого-л. документа» и др. 2) названия некоторых бытовых предметов. Так, в последнее время прочно вошли в нашу жизнь предметы, а в язык — обозначающие их наименования: миксер — от англ. mixer «смешивающий аппарат или прибор»; тостер — от англ. toaster «приспособление для поджаривания тостов» ( от toast «поджаренный ломтик хлеба, гренок» ); ростер — от англ. roaster -«жаровня» ( от to roast «жарить» ); шейкер — от англ. shaker «сосуд для приготовления коктейлей» ( от to shake «трясти» ) и др. 3) спортивные термины, а также названия некоторых игр или видов спортивных занятий, ставших модными и популярными в последнее время, например: боулинг — игра, в которой пущенным по полу шаром необходимо сбить стоящие группой кегли, от англ. bowl «шар; игра в шары»; дайвинг - «подводное плавание», от англ. to dive «нырять, погружаться в воду» (отсюда дайвер - «любитель подводного плавания, водолаз» ); скейтборд - «катание на доске с роликами», от англ. skate «катание на коньках, скольжение» и board «доска»; сноуборд — «катание на доске по снегу», от англ. snow «снег» и board «доска»; сноублэйд — «катание по снегу на набольших по размеру трюковых лыжах «, от англ. snowblade „трюковые лыжи“; байкер — „велосипедист; мотоциклист“, от англ. bike — сокращ., разг. от bicycle „велосипед“; шейпинг — от англ. shaping „придание формы“ (от to shape „придавать форму“ ); фитнес — от англ. fitness — „соответствие“ (от to be fit „соответствовать, быть в форме“ и др.