Надо написать 10 любых займствованных слов(не неологизмы!)

Русский язык
Надо написать 10 любых займствованных слов(не неологизмы!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демпинг — «снижение, уменьшение», от англ. damping, одно из значений которого «глушение, торможение» («Завоевание мебельного рынка основатель шведской компании ИКЕА начал с того, что на языке бизнеса называется демпингом», АИФ);  роуминг — «распространение; возможность широкого использования», от англ. to roam «странствовать, скитаться» («Роуминг по всему миру»,- из рекламы мобильных телефонов по ТВ ).  Прочно вошли в русский язык некоторые политические термины английского происхождения, например,  спикер — председатель парламента, от англ. speaker — «оратор», а также «председатель палаты общин в Англии и палаты представителей в США»;  инаугурация — «церемония вступления в должность президента страны», от англ. inauguration «вступление в должность»;  рейтинг — «оценка», от англ. rating «оценка, отнесение к тому или иному классу, разряду».  В связи с широким распространением компьютеров вошли в русский язык слова — термины, связанные с компьютерной техникой, например:  сайт – от англ. site «местоположение, местонахождение» ;  файл — от англ. file «регистратор; досье, дело; подача какого-л. документа» и др.  2) названия некоторых бытовых предметов. Так, в последнее время прочно вошли в нашу жизнь предметы, а в язык — обозначающие их наименования:  миксер — от англ. mixer «смешивающий аппарат или прибор»;  тостер — от англ. toaster «приспособление для поджаривания тостов» ( от toast «поджаренный ломтик хлеба, гренок» );  ростер — от англ. roaster -«жаровня» ( от to roast «жарить» );  шейкер — от англ. shaker «сосуд для приготовления коктейлей» ( от to shake «трясти» ) и др.  3) спортивные термины, а также названия некоторых игр или видов спортивных занятий, ставших модными и популярными в последнее время, например:  боулинг — игра, в которой пущенным по полу шаром необходимо сбить стоящие группой кегли, от англ. bowl «шар; игра в шары»;  дайвинг - «подводное плавание», от англ. to dive «нырять, погружаться в воду» (отсюда дайвер - «любитель подводного плавания, водолаз» );  скейтборд - «катание на доске с роликами», от англ. skate «катание на коньках, скольжение» и board «доска»;  сноуборд — «катание на доске по снегу», от англ. snow «снег» и board «доска»; сноублэйд — «катание по снегу на набольших по размеру трюковых лыжах «, от англ. snowblade „трюковые лыжи“;  байкер — „велосипедист; мотоциклист“, от англ. bike — сокращ., разг. от bicycle „велосипед“;  шейпинг — от англ. shaping „придание формы“ (от to shape „придавать форму“ ); фитнес — от англ. fitness — „соответствие“ (от to be fit „соответствовать, быть в форме“ и др. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение (x-10)(x-1)-(x-4)(x+1)=6
Ответить
Алгебра
Упростите выражение (a в 6 степени ) в 3 степени *(-a в 7 степени) в 4 степени 1) a в 20 степени 2)-a в 20 степени 3) a в 46 степени 4) -a в 46 сте...
Ответить
Английский язык
Use words of sympathy and give appropriate reactions
Ответить
Русский язык
Будут ли однокоренными белеет Беленький
Ответить
Математика
Найдите х 2) 5І-хІ=3 5)І-хІ-6=10,8 8) -ІхІ:1,8=5
Ответить