Будут ли однокоренными белеет Беленький
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Будут ли однокоренными белеет Беленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, будет. Можно также написать белее, белый,
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