У трех братьев по две сестры,сеолько всего летей в семье? в пакет модно положить 2 кг сколтко пакетов долдно быть у мамы если она хочет купить 4 кг кортошки и дыню в 1 кг?

Математика

У трех братьев по две сестры,сеолько всего летей в семье? в пакет модно положить 2 кг сколтко пакетов долдно быть у мамы если она хочет купить 4 кг кортошки и дыню в 1 кг?

Автор: Гость