Как называются фонетические позиции в которых различаются звуки русского языка?
Русский язык
Как называются фонетические позиции в которых различаются звуки русского языка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно поняла, то ударный-неударный, глухой-звонкий, твердый-мягкий, парный-непарный
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