/4x/+5=1 решить уравнение с модулем

Математика
/4x/+5=1 решить уравнение с модулем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|4х| +5= 1 |4| х |х| +5 =1 4 х |х| +5 =1 4 х |х| = 1-5 4 х |х| = -4 Уравнение не имеет решение, так как левая часть отрицательная
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