/4x/+5=1 решить уравнение с модулем
Математика
/4x/+5=1 решить уравнение с модулем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|4х| +5= 1 |4| х |х| +5 =1 4 х |х| +5 =1 4 х |х| = 1-5 4 х |х| = -4 Уравнение не имеет решение, так как левая часть отрицательная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьники собрали в поле 3200 грамм лекарственных трав. четвертую часть всех трав з??сушил, а оставшиеся часть разложил по пакетам, по 60 грамм в к...
Математика
Обществознание
Алгебра
Пожалуйстааа срочно решите хоть 1 номер (То что выделенно кружком с права )8 класс,Кто шарит по алгебре..прост я эту тему не поняла....Хеееелп миии