Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза

Геометрия

Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза

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