Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза
Геометрия
Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(АВ+ВС) АВ=2ВС 60=2(2ВС+ВС) 40=3ВС ВС=13 ⅓ АВ=26 ⅔
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте 20 словосочетаний. (Английский язык) Из слов которые перечислены ниже! :3 Вот слова: 1. Хорошенький 2. Различный 3. Естественны...
Математика
А)уменьшии в 6 раз числа 60, 42,90 и 72. б) увеличь в 5 раз числа 10, 20, 30, 40 в)сколько раз надо взять 1)по 2 см, 2)по 2 дм, что бы отмерить 2...