Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза

Геометрия
Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 60 см, а сторона АВ больше ВС в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(АВ+ВС) АВ=2ВС 60=2(2ВС+ВС) 40=3ВС ВС=13 ⅓ АВ=26 ⅔
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