Составьте 20 словосочетаний. (Английский язык) Из слов которые перечислены ниже! :3 Вот слова: 1. Хорошенький 2. Различный 3. Естественный 4. Новое 5. Полярный 6. Единственный 7. Родной 8. Высокий 9. Романтичный 10...
Английский язык
Составьте 20 словосочетаний. (Английский язык) Из слов которые перечислены ниже! :3 Вот слова: 1. Хорошенький 2. Различный 3. Естественный 4. Новое 5. Полярный 6. Единственный 7. Родной 8. Высокий 9. Романтичный 10. Удивительный 11. Безвредный 12. Несколько 13. Ядовитый 14. Опасный 15. Гремящий 16. Ужасный 17. Прекрасный 18. Не испорченный 19. Городской 20. Промышленный 21. Враг 22. Птичка 23. Рыба 24. Морской котик 25. Вода 26. Эмблема 27. Живая природа 28. Окружающая среда 29. Животное 30. Акула 31. Паук 32. Компаненты 33. Горы 34. Деревня 35. Шум 36. Развитие 37. Район За это даю вам 40 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Different games 2.new film 3.tall man 4.romantic trip 5.several minutes 6.angry enemy 7.beautiful bird 8.tasty fish 9.salted water 10.polluted environment 11.dangerous animal 12.big shark 13.black spider 14.long mountains 15.old village 16.unstoppable noise 17.fast development 18.awful book 19.native city 20.natural make-up
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