Составьте 20 словосочетаний. (Английский язык) Из слов которые перечислены ниже! :3 Вот слова: 1. Хорошенький 2. Различный 3. Естественный 4. Новое 5. Полярный 6. Единственный 7. Родной 8. Высокий 9. Романтичный 10...

Английский язык

Составьте 20 словосочетаний. (Английский язык) Из слов которые перечислены ниже! :3 Вот слова: 1. Хорошенький 2. Различный 3. Естественный 4. Новое 5. Полярный 6. Единственный 7. Родной 8. Высокий 9. Романтичный 10. Удивительный 11. Безвредный 12. Несколько 13. Ядовитый 14. Опасный 15. Гремящий 16. Ужасный 17. Прекрасный 18. Не испорченный 19. Городской 20. Промышленный 21. Враг 22. Птичка 23. Рыба 24. Морской котик 25. Вода 26. Эмблема 27. Живая природа 28. Окружающая среда 29. Животное 30. Акула 31. Паук 32. Компаненты 33. Горы 34. Деревня 35. Шум 36. Развитие 37. Район За это даю вам 40 баллов.

Автор: Гость