Как изменится площадь квадрата, если его сторону увеличить в 3 раза?2) изобразите т??еугольник, площадь которого 16см2
Математика
Как изменится площадь квадрата, если его сторону увеличить в 3 раза?2) изобразите т??еугольник, площадь которого 16см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата изменится (увеличится) также в 2 раза. Прямоугольный треугольник с катетами 8 и 4 см, т.е. его площадь равна 8*4/2=16 см.кв
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