5 глаголов.На орфограмму мягкий знак(Ь) в повелительном наклонении.Но не на шипящи??.

Русский язык

5 глаголов.На орфограмму мягкий знак(Ь) в повелительном наклонении.Но не на шипящи??.

Автор: Гость