5 глаголов.На орфограмму мягкий знак(Ь) в повелительном наклонении.Но не на шипящи??.
Русский язык
5 глаголов.На орфограмму мягкий знак(Ь) в повелительном наклонении.Но не на шипящи??.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обеспечь, спрячь, плачь, спрячься, обозначьте, назначьте, навьючьте, увеличьте. Режь, встревожь, обнаружь, намажь, уничтожь, утешь, подпояшься, намажься, ут Источник: http://dictations.ru/myagkij-znak-v-glagolax-povelitelnogo-nakloneniya/
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