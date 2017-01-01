Укажите заряды и напишите формулы следующих катионов :1) Натрий, 2)алюминий,3) цинк
Химия
Укажите заряды и напишите формулы следующих катионов :1) Натрий, 2)алюминий,3) цинк
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1)Na – + 2)Al – 3+ 3)Zn – 2+
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