Укажите заряды и напишите формулы следующих катионов :1) Натрий, 2)алюминий,3) цинк

Химия
Укажите заряды и напишите формулы следующих катионов :1) Натрий, 2)алюминий,3) цинк
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Na – + 2)Al – 3+ 3)Zn – 2+
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