Предложение на казаском со словам жогары и мунда

Қазақ тiлi
Предложение на казаском со словам жогары и мунда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен жогарыны не болганын когем Мунда алма бар,-дейди досым
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