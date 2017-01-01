Катер имеющий собственную скорость 15 километров в час проплыл 2 часа по течению реки и 3 часа против течения какое расстояние проплыл катер за это время если скорость течения реки два километра в час помогите очень надо

Математика

Катер имеющий собственную скорость 15 километров в час проплыл 2 часа по течению реки и 3 часа против течения какое расстояние проплыл катер за это время если скорость течения реки два километра в час помогите очень надо

Автор: Гость